Energia: Newcleo firma intesa con Enea per sviluppo sistemi nucleari sicuri e innovativi (2)

- Enea metterà a disposizione infrastrutture, competenze e professionalità presenti nel suo Centro Ricerche del Brasimone (Bologna) per le attività di analisi della sicurezza, formazione e sperimentazione. Nell'ambito dell'accordo, inoltre, saranno implementate nuove infrastrutture di ricerca, favorendo, ove possibile, l'utilizzo e il rifacimento delle hall sperimentali e dei laboratori attualmente presenti, con investimenti da parte di Newcleo che potranno superare i 50 milioni di euro. La società prevede di impiegare un team di 25-30 ingegneri che lavorerebbero in pianta stabile presso il Brasimone per circa 10 anni. A livello operativo, verrà istituito un gruppo di lavoro con personale Enea e Newcleo che si scambierà informazioni e conoscenze e svilupperà congiuntamente apparecchiature e codici tecnologici. Oltre alla stretta cooperazione tra il personale scientifico, la collaborazione prevede l'allineamento di programmi sperimentali su sistemi nucleari innovativi, l'assistenza reciproca nella progettazione, la simulazione numerica e la costruzione di componenti chiave, sistemi e impianti. (segue) (Res)