Energia: Newcleo firma intesa con Enea per sviluppo sistemi nucleari sicuri e innovativi (3)

- "Negli ultimi 20 anni l'Enea ha svolto un'ampia gamma di studi e sperimentazioni di ricerca in questo settore, nel quale ha raggiunto una posizione di primo piano a livello internazionale", sottolinea il presidente dell'Enea Gilberto Dialuce. "Quest'accordo – aggiunge – ci consente di collaborare all'obiettivo di garantire la produzione di energia elettrica in sicurezza e a lungo termine in impianti da realizzarsi all'estero, ma con ricadute rilevanti di investimenti e di occupazione a livello locale. Infatti, le attività previste dall'accordo con newcleo saranno realizzate nel nostro Centro Ricerche del Brasimone, sull'Appennino Tosco-Emiliano, dove sono in corso anche altri progetti strategici insieme alla Regione Emilia-Romagna, come ad esempio lo sviluppo di tecnologie per la fusione e per la produzione di radiofarmaci destinati alla diagnosi e alla terapia dei tumori". (segue) (Res)