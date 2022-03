Energia: Newcleo firma intesa con Enea per sviluppo sistemi nucleari sicuri e innovativi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Buono, Ceo di Newcleo, commenta: "Siamo estremamente soddisfatti dell'accordo con Enea e soprattutto della collaborazione già avviata. Newcleo ha una missione importante per il futuro del bilancio energetico del Pianeta e ci siamo posti tempistiche ambiziose per raggiungerlo. Enea ha accumulato un know-how unico al mondo nel campo del piombo liquido. Lavorando insieme ai ricercatori di Enea e investendo nelle strutture presso il Centro del Brasimone, non solo intraprenderemo passi importanti per la realizzazione del nostro progetto, ma contribuiremo anche all'avanzamento della ricerca in Italia. Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo sia a Torino, dove abbiamo già circa 60 scienziati, sia al Brasimone dove stiamo iniziando questo percorso che ci porterà alla costruzione del nostro prototipo". (segue) (Res)