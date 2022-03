Energia: Newcleo firma intesa con Enea per sviluppo sistemi nucleari sicuri e innovativi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "D'intesa con Enea, Newcleo, start-up che ha la 'benedizione' del Premio Nobel Carlo Rubbia e il cui team di scienziati italiani lavora sugli ambiti più avanzati dei sistemi energetici, ha deciso di portare al Brasimone un progetto di ricerca innovativo di livello internazionale", dichiara l'Assessore allo Sviluppo economico, green economy, lavoro e formazione della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. "L'arrivo di ingegneri e di oltre 50 milioni di euro di investimento – aggiunge – rappresenta la più grande operazione di rilancio di un sito strategico per il Paese per struttura e competenze già esistenti. Questo progetto è una grande opportunità di sviluppo per l'Appennino e, insieme ai Comuni interessati e alla Città Metropolitana di Bologna, daremo tutto il supporto organizzativo e logistico necessari. Abbiamo peraltro già dato mandato alla nostra società Lepida di predisporre, nell'ambito del programma di rigenerazione urbana dell'area, l'installazione della fibra ottica 5G più evoluta". (segue) (Res)