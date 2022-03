Energia: Newcleo firma intesa con Enea per sviluppo sistemi nucleari sicuri e innovativi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente dell'Enea Gilberto Dialuce per il proficuo dialogo e la condivisione che hanno portato alla definizione di tale progetto strategico. Al contempo, proseguono lo studio per la produzione di radiofarmaci e, al Tecnopolo di Bologna, i lavori sull'infrastruttura che ospiterà il più grande Centro di ricerca di Enea sull'economia circolare e la sostenibilità", conclude. "L'accordo siglato porterà un importante investimento sul nostro Appennino e questo ci riempie di soddisfazione", dichiara il sindaco metropolitano di Bologna Matteo Lepore. "Investire su Bologna, città della conoscenza, è uno degli obiettivi fondamentali del mandato e questo intervento è coerente con le linee di sviluppo che ci siamo impegnati a portare avanti per il nostro Appennino, che dimostra, anche grazie alla presenza del Centro Enea del Brasimone, di essere attrattivo per progetti innovativi di ricerca. La Città Metropolitana non farà mancare la sua attenzione e il suo sostegno per il migliore sviluppo del progetto al Brasimone, anche potenziando le condizioni che rendono interessante lavorare e fare impresa sul nostro Appennino". (segue) (Res)