Energia: Newcleo firma intesa con Enea per sviluppo sistemi nucleari sicuri e innovativi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un primo segno tangibile del lavoro avviato nel 2019 con Enea, Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana di Bologna che getta le basi per un'importante offerta occupazionale e per la valorizzazione del Brasimone quale polo di ricerca di livello internazionale e meta turistica di alta qualità", sottolinea il Sindaco di Camugnano Marco Masinara. "Gli investimenti previsti e la capacità di creare sinergie con altri organismi di ricerca e imprese avranno ricadute molto positive anche in termini di attrazione di competenze e quindi di sviluppo industriale e occupazionale dell'Appennino. Come Comune stiamo lavorando per accogliere nel miglior modo possibile i lavoratori fuori sede invogliandoli a restare a vivere sul nostro Appennino, offrendo loro un sistema di nuova residenzialità. Siamo piccoli e per dare gambe alle nostre iniziative abbiamo bisogno del sostegno degli Enti sovraordinati che sono certo, come dimostrato in questi ultimi mesi, non mancherà", conclude Masinara. "Un altro tassello per la piena valorizzazione del sito, così importante per l'Appennino bolognese", evidenzia il sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri. "Il Centro del Brasimone è stato scelto per tale ricerca, che ricordo non prevede l'utilizzo di materiali radioattivi, perché è considerato, a livello internazionale, una vera e propria eccellenza nello specifico settore. Quello che a noi interessa di più sono le prospettive di ampliamento di attività e quindi la possibile ricaduta positiva nell'area, in termini occupazionali e, di conseguenza, socio-economici. Come Città Metropolitana e Comuni stiamo poi lavorando per migliorare l'accessibilità e i servizi a supporto del Centro e dei lavoratori, così da rendere più attrattivo il nostro territorio", conclude Fabbri. (Res)