Ecuador: presidente Lasso pone veto parziale a legge su depenalizzazione aborto in caso di stupro

- Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha posto un veto parziale alla legge che permette l'interruzione di gravidanza volontaria per donne vittime di stupro, approvata dal parlamento il 17 febbraio. “Ho deciso di includere alcune osservazioni al progetto di legge per fare in modo che questo sia in perfetta linea con il dettame della Corte costituzionale”, ha detto Lasso in un comunicato della presidenza. Tra le osservazioni c'è quella di garantire l'obiezione di coscienza per il personale medico. “Il progetto dell’Assemblea ha disconosciuto apertamente questo diritto”, afferma Lasso. Il progetto di legge torna quindi all’Assemblea, che avrà 30 giorni per decidere se mantenere il testo originale o accogliere le proposte dell’esecutivo. (segue) (Brb)