Sardegna: aumenti di carburante, pane e pasta, Procura di Cagliari apre inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti dei prezzi del carburante, di pane, pasta, farina e semola, sono al vaglio della Procura della Repubblica di Cagliari che ha aperto un'inchiesta di cui si occupano i sostituti procupatori Daniele Caria, Enrico Lussu e Maria Virginia Boi. La decisione è stata presa dal procuratore facente funzioni Paolo de Angelis. Si tratta di un'inchiesta esplorativa e, per il momento, non ci sono indagati o ipotesi di reato. Nei giorni scorsi a Cagliari, tanto per fare un esempio, la pasta ha subito un rincaro di quasi il 50 per cento, un aumento che potrebbe essere legato agli effetti del conflitto in corso in Ucraina e del costo della farina o del prezzo dell'energia ma anche di qualcuno che potrebbe essere stato tentato di approfittare della situazione. Saranno i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria delle Fiamme Gialle di Cagliari a fare gli approfondimenti del caso. Nei giorni scorsi lo stesso ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, aveva parlato di una “colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini” a proposito dei forti rincari subiti dai carburanti. (Rsc)