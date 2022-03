© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 44mo anniversario del rapimento di Aldo Moro, ha disposto la deposizione di una corona di fiori in via Mario Fani dove le Brigate rosse sequestrarono l'allora presidente della Democrazia cristiana uccidendo cinque agenti della sua scorta. Lo rende noto la presidenza della Repubblica in un comunicato. (Com)