Russia: annunciato lancio social network Rossgram, sostituirà Instagram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà lanciato a fine marzo in Russia il social network Rossgram, che prenderà il posto di Instagram, bandito dal regolatore russo per le telecomunicazioni. Lo ha annunciato l'ingegnere informatico Aleksandr Zobov. "Il 28 marzo 2022, l'analogo russo di Instagram verrà lanciato con le solite funzionalità e applicazioni mobili per Android e iOS. L'accesso sarà aperto agli utenti ordinari ad aprile", si legge in un messaggio pubblicato sul social network Vkontakte. Rossgram avrà anche ulteriori strumenti di monetizzazione per gli utenti, tra cui accesso a pagamento ai contenuti, una funzione di raccolta fondi e programmi di riferimento. Il nuovo social network sta lavorando anche alla funzione di trasferimento dei dati da Instagram. (Rum)