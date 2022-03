Abruzzo: Gdf, operazione "oro nero" per maxi truffa da 45 milioni, 172 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l'Iva. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell'epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l'operazione "Oro nero", che ha scandagliato l'architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo riferisce la Guardia di Finanza, secondo cui lo scenario trapelato dalle indagini rappresenta uno schema piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società "cartiere" del tutto false e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l'oro nero senza applicazione dell'Iva, per poi rivenderlo alle "pompe bianche" a prezzi stracciati, di nuovo senza versare l'Iva. Gli indagati viaggiano con un'autocisterna strapiena di carburante procacciato a prezzo agevolato e venduto ai distributori stradali su quello che diventa un vero e proprio mercato nero. Viene venduto a meno della metà del costo medio del gasolio. (segue) (Gru)