Francia: ministro Salute, picco contagi atteso a fine marzo

- In Francia i casi di coronavirus aumenteranno fino alla fine di marzo, quando si potrebbe raggiungere un picco di "120-150 mila contagi al giorno", a cui dovrebbe seguire una decrescita. Lo ha detto il ministro della Salute, Oliver Veran, all'emittente radiotelevisiva "France info". "Non c'è un rischio di saturazione degli ospedali", ha garantito Veran. In Francia il 14 marzo è stata ritirata la maggior parte delle restrizioni. "Abbiamo preso al buona decisione", ha detto il ministro a tal proposito.(Frp)