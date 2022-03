Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione alla stampa “Zurbaran a Roma”. Il San Francesco del Saint Louis Art Museum tra Caravaggio e Velázquez. Presso i musei capitolini, Pinacoteca Capitolina, Sala Santa Petronilla Piazza del Campidoglio, 1 a Roma. (ore 11:00).- Punto stampa per aggiornamenti sull'invio di aiuti della Croce rossa italiana per l'emergenza Ucraina in occasione della preparazione della partenza del prossimo convoglio. Centro operativo nazionale emergenze della Croce rossa italiana a Roma in via del Trullo 550. (ore 17:00) (segue) (Rer)