Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa di presentazione di "Tu fai la differenza", la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti sulle strade, curata da Astral spa in collaborazione con la Regione Lazio. Interverranno Massimiliano Valeriani, assessore politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, Mauro Alessandri, assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio della Regione Lazio, e l’Ing.Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral spa. L’appuntamento si terrà presso Astral spa in via del Pescaccio, 96/98 a Roma, primo piano, locali Infomobilità. (ore 11:30)- Inaugurazione del Laboratorio 3D per gli interventi ad alta complessità in chirurgia plastica-ricostruttiva, maxillo facciale, odontoiatria e neurochirurgia. Servirà per le attività di ricerca dei dottorandi della Sapienza di varie discipline medico-chirurgiche con applicazioni cliniche a beneficio dei pazienti del Policlinico Umberto I. Aula A 1 - Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali. Via Caserta 6, Roma. (ore 9:00) (Rer)