Genova: militanti anarchici, 2 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- I carabinieri del Ros e i poliziotti della Digos della Questura di Genova, all’esito di un’attività sviluppata congiuntamente sotto il coordinamento della Dda e antiterrorismo di Genova, hanno dato esecuzione a Roma ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due militanti anarchici accusati di detenzione di materiale esplodente ed esplosivo, tentata fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati, nonché detenzione di materiale esplodente al fine di attentare alla pubblica incolumità. Le indagini erano state avviate nel giugno 2021 a seguito del rinvenimento da parte dell’Arma territoriale di un ordigno esplosivo e di un’ingente quantità di polvere pirica e di materiale elettrico idoneo alla fabbricazione di altri congegni esplodenti in un’area boschiva sulle alture di Genova. Le successive attività di indagine hanno consentito l’individuazione dei due indagati, ritenuti concorrenti, unitamente ad altri, nella detenzione e custodia di quanto sequestrato. Le verifiche effettuate avrebbero rivelato peraltro analogie costruttive con il materiale utilizzato per il danneggiamento di due tralicci compiuti a Genova in salita alla Guardia il 13 luglio 2021 e rivendicati con un comunicato intitolato "L’oppressione: male endemico della nostra esistenza – breve cronistoria a firma anarchici per la distruzione dell'esistente", riconducibile alla campagna contro la “tecnoindustria”, su cui stava indagando, con il coordinamento della Direzione centrale Polizia di prevenzione – Servizio per il Contrasto al Terrorismo Interno, la Digos di Genova, unitamente ad altri episodi di incendio e sabotaggio verificatisi nel territorio ligure ai danni di impianti e strutture strategiche, analogamente rivendicati sui siti d’area.(Ren)