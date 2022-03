Regno Unito: ministra Esteri Truss auspica una "resa dei conti" per i sostenitori di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci dovrebbe essere "una resa dei conti" per i sostenitori del presidente russo Vladimir Putin. È quanto ha affermato la ministra degli Esteri britannica Liz Truss, aggiungendo che chiunque abbia appoggiato Putin nell'invasione dell'Ucraina dovrebbe pagare per la ricostruzione delle città distrutte. Parlando all'emittente radiotelevisiva "Sky News", Truss ha sottolineato come l'eventualità che le sanzioni imposte sugli oligarchi e le imprese vicine al governo russo vengano allentate sarebbe possibile solo nel momento in cui la Russia si ritiri dall'Ucraina e raggiunga un "accordo positivo" con l'Occidente. "Abbiamo bisogno di vedere come coloro che hanno contribuito a questa guerra spaventosa ne soffrano le conseguenze" ha sottolineato la ministra. (Rel)