Green pass: Costa, per lavoratori over 50 passaggio al base anche prima di maggio

- L’intenzione del governo è quella di passare dal super green pass alla certificazione verde base per i lavoratori over 50 a partire da maggio ma c’è la possibilità di anticipare quella data. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa a “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Questo darebbe l'opportunità ai non vaccinati di tornare al lavoro con il tampone” ma sulla data “la discussione è ancora aperta", ha chiarito Costa. "C’è qualche possibilità che possa essere anticipata, valuteremo nella giornata di oggi e domani", ha concluso.(Rin)