Spagna: premier Sanchez chiede ai partiti "patriottismo europeo" nella crisi ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha chiesto a tutti "un grande accordo nazionale" sulla risposta economica alle conseguenze della guerra in Ucraina e "patriottismo europeo" ai partiti dell'opposizione. Il premier lo ha affermato nel corso del suo intervento al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) in risposta alla portavoce del Partito popolare (Pp), Cuca Gamarra, che ha invitato Sanchez ad "abbassare le tasse" ai cittadini e a mettere fine agli "sprechi" del governo "più costoso e numeroso della storia" con 22 ministeri. L'esponente popolare ha detto che i soli alti funzionari e consiglieri costano 108 milioni di euro in più all'anno da quando Sanchez è alla guida del Paese, qualcosa che ha descritto come "immorale". "Chiedo a tutti noi di fare un vero esercizio di patriottismo europeo e questo significa essere all'altezza di ciò che le società europee ci chiedono, cioè essere uniti nella risposta (al presidente russo Vladimir) Putin, nella solidarietà con l'Ucraina e nella risposta economica", ha detto Sanchez. (Spm)