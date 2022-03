Ucraina: vicepremier Vereshchuk, Russia viola accordi su cessate il fuoco in aree corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo sta violando gravemente gli accordi precedentemente raggiunti su un cessate il fuoco temporaneo nelle aree dei corridoi umanitari. Lo ha affermato la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk, in un briefing. In particolare Vereshchuk ha sottolineato come ieri le truppe russe abbiano sequestrato un ospedale di terapia intensiva a Mariupol, prendendo in ostaggio più di 400 persone, e che attualmente i militari russi stanno bombardando le postazioni dell'esercito ucraino dalla struttura. "Inoltre, non abbiamo ricevuto risposte alle nostre proposte inviate ieri al Comitato internazionale della Croce Rossa per l'apertura di corridoi umanitari in data odierna", ha osservato Vereshchuk. Pertanto la questione dell'organizzazione dei corridoi umanitari per Izyum e Mariupol rimane irrisolta. "In tali condizioni, non possiamo evacuare in sicurezza" i civili, ha spiegato la vicepremier. (Kiu)