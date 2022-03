Ucraina: ambasciatore Cina in Usa, avremmo agito per prevenire crisi se avessimo saputo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Cina avesse saputo dell’imminente crisi in Ucraina “avrebbe fatto del suo meglio per prevenirla”. Le notizie che presentano Pechino come tacitamente favorevole alla guerra o a conoscenza dei piani della Russia “sono pura disinformazione”, finalizzata a “trasferire colpe e gettare fango sul Paese”. È quanto si legge nell’articolo “La nostra posizione sull’Ucraina”, scritto dall’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, per il quotidiano “The Washington Post”. Il diplomatico ha negato che la Cina abbia chiesto alla Russia di posticipare l’aggressione al termine delle Olimpiadi invernali di febbraio, ribadendo che la posizione di Pechino in merito al dossier è “obiettiva e imparziale: gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite devono essere pienamente rispettati; la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi, compresa l'Ucraina, devono essere rispettate; le legittime preoccupazioni in materia di sicurezza di tutti i Paesi devono essere prese sul serio e tutti gli sforzi che contribuiscano alla soluzione pacifica della crisi devono proseguire”. (segue) (Nys)