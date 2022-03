Ucraina: ambasciatore Cina in Usa, avremmo agito per prevenire crisi se avessimo saputo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Qin ha rilanciato “un’iniziativa in sei punti” basata su operazioni umanitarie rispettose dei principi di neutralità e imparzialità; attenzione agli sfollati interni e in fuga dall’Ucraina; protezione dei civili; attività di aiuto umanitario sicure e senza ostacoli; sicurezza dei cittadini stranieri in Ucraina; ruolo di coordinamento delle Nazioni Unite. In conclusione l’ambasciatore della Cina negli Stati Uniti ha sintetizzato che la priorità di adesso è il cessate il fuoco ma per la pace e la stabilità a lungo termine dell’Europa “deve esistere un'architettura di sicurezza europea equilibrata, efficace e sostenibile”. (Nys)