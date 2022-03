Perù: presidente Castillo al Congresso, anteporre bene del Paese a differenze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha chiesto al Congresso di anteporre gli interessi del Paese alle differenze politiche, nel messaggio consegnato al parlamento a meno di due settimane dal voto della seconda mozione di impeachment nei suoi confronti, in programma il 28 marzo. "E' ora di porre fine alle piccole controversie e lavorare per i grandi obiettivi nazionali. È ora di porre fine alla polarizzazione e all'incertezza, che ostacolano la nostra crescita, progresso e sviluppo. Come presidente della Repubblica, tendo la mano per costruire ponti, promuovere il dialogo e lavorare insieme per l'agenda del Paese", ha detto Castillo. (segue) (Brb)