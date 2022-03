Perù: presidente Castillo al Congresso, anteporre bene del Paese a differenze politiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato ha affermato che il Congresso e l'Esecutivo hanno la grande responsabilità di avviare la “grande riforma dello Stato” e ha annunciato che presto consegnerà al parlamento un insieme di riforme per “superare questa crisi strutturale”. Castillo ha quindi negato il suo coinvolgimento nei presunti atti di corruzione a lui attributi. "Il mio governo è stato oggetto di accuse da parte dei media e dei settori politici. Vogliono far credere alla popolazione che siamo coinvolti in atti di corruzione, una situazione che respingo con forza e tempo mi darà la ragione", ha detto il capo dello stato. (segue) (Brb)