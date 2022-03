Russia: Lavrov, pronti a garantire la sicurezza europea, ma non con l'espansione della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a cercare qualsiasi soluzione per garantire la sicurezza, sia la propria, che per l'Ucraina e l'Europa, fatta eccezione per l'espansione della Nato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista al canale televisivo dell'agenzia di stampa "Rbk". Inoltre il diplomatico ha dichiarato che l'Occidente non aveva intenzione di risolvere pacificamente la questione ucraina, spiegando così il motivo dell'intervento russo. (Rum)