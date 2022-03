Venezuela: Assemblea nazionale propone una "rifondazione" del tavolo di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jorge Rodríguez, deputato del Partito Socialista Unito del Venezuela e presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, ha proposto una "riformattazione" del tavolo di dialogo nazionale nel Paese. Il politico ha affermato che dopo "intensi cicli di consultazioni" con vari attori politici ed economici del Paese, è stato proposto un nuovo inizio per il dialogo sospeso dall'ottobre 2021 quando Alex Saab è stato trasferito da Capo Verde, dove è stato estradato negli Stati Uniti dove è in attesa di processo per cospirazione e riciclaggio di denaro.(Vec)