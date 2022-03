Haiti: premier Henry denuncia "grande rischio" di essere ucciso come Jovenel Moise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ritiene che esista "un grande rischio" che venga ucciso mentre è in carica, come è successo con l'ex presidente Jovenel Moise, assassinato nel luglio 2021 nella sua casa di Port-au-Prince. In un'intervista concessa a "Gazette Haiti", Henry ha sostenuto che, come primo ministro, ha la "missione di guidare il Paese verso elezioni credibili che possano garantire la stabilità del Paese", ma ha affermato di temere di poter morire mentre ci prova, specificando che si tratta di un rischio di cui era "consapevole" sin da quando è entrato in carica. (segue) (Mec)