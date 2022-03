Haiti: premier Henry denuncia "grande rischio" di essere ucciso come Jovenel Moise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se un presidente sorvegliato da tutte queste guardie di sicurezza nella sua stanza può essere assassinato, perché non io? Non sono un superuomo", ha detto il premier, sottolineando che questo pensiero lo assale ogni volta che viaggia attraverso il Paese. Henry ha accennato al tentativo di omicidio a cui è sopravvissuto a gennaio, durante una cerimonia per celebrare l'anniversario dell'indipendenza del Paese in una chiesa nella città di Gonaives, quando individui armati hanno preso d'assalto l'area e hanno aperto il fuoco. "Il mio veicolo è stato l'unico nell'entourage colpito dai proiettili quel giorno", ha affermato. Infine, Henry ha indicato che "uccidere chi dirige" la cittadinanza "non è una soluzione e non darà alcun risultato", e ha dichiarato di voler "andare avanti" con la sua "missione". (segue) (Mec)