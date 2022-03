Haiti: premier Henry denuncia "grande rischio" di essere ucciso come Jovenel Moise (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'assassinio di Moise il 7 luglio, la turbolenta situazione politica ed economica ad Haiti è ulteriormente peggiorata. Il vuoto di potere è infatti degenerato in una crisi di sicurezza, con un'ondata di omicidi e rapimenti quotidiani, soprattutto nelle aree della capitale. Intanto, le indagini sulla morte di Moise, non hanno registrato ad oggi progressi significativi. La settimana scorsa il tribunale di primo grado di Port au-prince ha nominato Merlan Belabre come nuovo giudice istruttore delle indagini. Si tratta del quarto magistrato indagato di fare luce sul caso. (segue) (Mec)