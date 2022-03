Haiti: premier Henry denuncia "grande rischio" di essere ucciso come Jovenel Moise (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'omicidio di Moise, oltre alla giustizia haitiana, indaga quella degli Stati Uniti, dove sono agli arresti Rodolphe Jaar, uomo d'affari con doppia nazionalità, haitiana e cilena, e Marco Antonio Palacios Palacios, ex militare colombiano. Jaar, 49 anni, è stato arrestato nella Repubblica Dominicana e poi trasferito negli Usa; ha precedenti per traffico di stupefacenti ed è sospettato di essere parte di un'organizzazione a delinquere per commettere omicidio fuori dal territorio degli Stati Uniti e di aver fornito armi al gruppo di mercenari colombiani. Palacios è stato arrestato a Panama mentre veniva rimpatriato in Colombia dalla Giamaica, dove era stato arrestato nell'ottobre dell'anno scorso per un reato diverso, ingresso irregolare nel Paese. (segue) (Mec)