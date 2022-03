Usa: Senato approva risoluzione su indagine contro Putin per crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione non vincolante a sostegno di un'indagine sui crimini di guerra nei confronti del presidente russo Vladimir Putin per l'invasione dell'Ucraina. La risoluzione, promossa dal senatore repubblicano Lindsey Graham, è stata approvata a voce dopo aver negoziato delle modifiche proposte dal collega Rand Paul. Graham, in una dichiarazione successiva al voto, ha affermato di essere "molto entusiasta" dell'approvazione della risoluzione e che gli Stati Uniti "dovrebbero fare tutto il possibile per aiutare quest'indagine fornendo informazioni e intelligence alla corte in modo tempestivo". Il prossimo passo, ha proseguito il senatore, sarà "lavorare con i nostri alleati britannici e, si spera, altri Paesi per creare un dossier di informazioni che consentirà di far conoscere al pubblico le unità militari russe impegnate a commettere crimini di guerra e i loro comandanti". (Nys)