Ucraina: Zelensky chiede di potersi rivolgere in videocollegamento al Parlamento giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alle autorità del Giappone di poter tenere un discorso in videocollegamento dinnanzi al Parlamento di Tokyo. È quanto riferito da alcune fonti parlamentari dell’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, secondo cui il capo dello Stato ucraino – da 21 giorni costretto a fronteggiare l’invasione della Russia – sta continuando la sua attività volta a rafforzare il sostegno internazionale nei confronti del suo Paese. Stando alle fonti, il governo giapponese sarebbe incline ad accettare la proposta e si starebbe valutando ora la capacità logistica di predisporre tutti i mezzi per consentire il corretto svolgimento di tale appuntamento. I vertiti del Partito liberal democratico, guidato dal primo ministro Fumio Kishida, avrebbero già esposto la richiesta di Zelensky ai partner della coalizione di governo e sembrerebbe emergere un consenso unanime. Dopo essere intervenuto in videocollegamento al Parlamento europeo, alla Camera dei Comuni britannica, ell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e, nella giornata di ieri, al Parlamento canadese, oggi Zelensky si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti. (Git)