Ucraina: Zelensky, importante che i negoziati con la Russia proseguano

- I negoziati tra le delegazioni di Ucraina e Russia dovrebbero continuare, si tratta di un processo difficile ma importante. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato nella notte sul proprio canale Telegram, aggiungendo che le posizioni delle parti appaiono già più realistiche. Inoltre Zelensky spera che vengano assunte decisioni in favore di Kiev, anche se per questo "serve ancora del tempo". (Kiu)