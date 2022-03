Corea del Nord: fonti sudcoreane, fallito nuovo test missilistico di Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord avrebbe tentato senza successo un nuovo test missilistico. Stando a quanto riferiscono le forze armate sudcoreane, il lancio – effettuato intorno alle 9:30 ora locale (l’1:30 in Italia) dall’area di Sunan – sarebbe fallito poco dopo il decollo. "Le autorità dell'intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti stanno conducendo un'ulteriore analisi", ha riferito comando degli Stati maggiori congiunti, citato dal quotidiano “Korea Herald”. In precedenza è stato riferito che la Corea del Nord potrebbe condurre dei test del sistema di missili balistici intercontinentali (Icbm) presentandoli come un progetto di sviluppo satellitare. Venerdì scorso, la Corea del Nord è stata accusata di aver testato un nuovo sistema Icbm il 27 febbraio e il 5 marzo scorsi, respingendo così le dichiarazioni ufficiali giunte da Pyongyang, secondo cui si sarebbe trattato di test per sviluppare un "satellite da ricognizione". (Git)