Ucraina: premier Shmyhal, perdite dovute all'invasione russa pari a 500 miliardi dollari

- Le perdite dirette una tantum per l'Ucraina dovute all'invasione da parte della Russia superano i 500 miliardi di dollari. Lo ha affermato il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, durante una conferenza stampa congiunta insieme agli omologhi di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia ieri sera a Kiev. Secondo Shmyhal questa cifra dovrà essere sborsata in parte dalla Russia ed in parte dagli alleati occidentali di Kiev per ricostruire il Paese, affinché "l'Ucraina si riprenda e torni ciò che era prima della guerra". (Kiu)