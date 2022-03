Auto: Hyundai inaugura primo impianto di produzione in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica sudcoreana Hyundai ha inaugurato oggi il suo primo stabilimento di produzione del Sud-est asiatico in Indonesia. Come riferisce il quotidiano “Korea Herald”, il marchio sudcoreano punta a espandere la propria presenza in un mercato a lungo dominato dai rivali giapponesi. Lo stabilimento, situato nel complesso industriale di Deltamas, 40 chilometri a est della capitale Giacarta, avvierà la produzione con il modello Creta, un Suv di media dimensione, ma nell’idea della società dovrà arrivare a realizzare 250 mila autovetture all’anno, fra cui la macchina elettrica Ioniq 5, il veicolo di punta di Hyundai. "L'Indonesia è un hub chiave per la futura strategia di mobilità di Hyundai Motor. Questo stabilimento svolgerà un ruolo chiave nell'industria automobilistica e in particolare nel campo dei veicoli elettrici", ha affermato il presidente di Hyundai, Chung Euisun, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’impianto. (Git)