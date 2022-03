Russia: ministero Esteri, il Consiglio d'Europa è uno strumento di propaganda della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio d'Europa è diventato uno strumento di propaganda della Nato ed una piattaforma per l'attuazione delle sue campagne informative e politiche. Lo ha affermato questa mattina la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia di stampa "Sputnik". Secondo Zakharova, la Russia non ha nulla a che fare nel Consiglio d'Europa, finché questa organizzazione esiste in questa forma. Ieri Mosca ha annunciato il ritiro ufficiale dal Consiglio d'Europa, dopo che il 25 febbraio l'organizzazione aveva deciso di sospendere la rappresentanza della Russia nei propri organi statutari. (Rum)