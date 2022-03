Indonesia: due morti in manifestazioni nella provincia di Papua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite durante una manifestazione contro la nuova regione autonoma nella provincia indonesiana di Papua. Secondo quanto riferito dalla polizia indonesiana, ieri pomeriggio si è svolta nel distretto di Yahukimo una manifestazione che per circa tre ore è proseguita in modo pacifico. A un certo punto della protesta, tuttavia, a seguito di alcune provocazioni, sono iniziati dei tafferugli, sfociati veri e propri atti di violenza, tanto che alcuni edifici circostanti le aree dov’era in corso la manifestazione sono stati dati alle fiamme. Sono iniziati, inoltre, degli scontri fra i dimostranti e gli agenti della polizia locale. "Ci sono state delle persone ferite sia fra gli agenti di polizia, sia della comunità locale", ha detto in una dichiarazione scritta Ahmad Musthofa Kamal, portavoce della polizia di Papua, secondo cui le due vittime, due dimostranti, sono state uccise da colpi sparati dagli agenti in servizio. (segue) (Fim)