Indonesia: due morti in manifestazioni nella provincia di Papua (2)

- Secondo Kamal, nella giornata odierna la situazione sembra sotto controllo, anche grazie al rafforzamento del personale dispiegato per consentire il regolare svolgimento della vita in città. I conflitti tra gli indigeni papuani e le forze di sicurezza indonesiane sono un fatto abbastanza comune nella regione, un'ex colonia olandese situata nella parte occidentale della Nuova Guinea che è etnicamente e culturalmente distinta da gran parte dell'Indonesia. Papua è stata incorporata nel territorio dell’Indonesia nel 1969 dopo una votazione promossa dalle Nazioni Unite che è stata considerata una farsa da gran parte della popolazione. Da allora, nella regione si consumano delle tensioni di bassa intensità che sfociano in scontri con le forze di sicurezza. Papua, peraltro, è una regione ricca di minerali, un fattore che rende la regione particolarmente strategica in una congiuntura internazionale di carenza di materie prime. (Fim)