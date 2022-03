Ucraina: ministero Esteri russo, pronti a qualsiasi formato di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta per qualsiasi formato di dialogo sull'Ucraina, che possa consentire di ottenere soluzioni diplomatiche, ovviamente con la "considerazione incondizionata degli interessi della nostra sicurezza nazionale". Lo ha affermato questa mattina il direttore del Quarto dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Jurij Pilipson, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Le delegazioni di Russia ed Ucraina si sono incontrate tre volte in Bielorussia, per poi passare alle negoziazioni in formato di videoconferenza, proseguite anche ieri. (Rum)