Kazakhstan: Tokayev annuncia importanti riforme, ridurre poteri presidente per rafforzare ruolo Parlamento

- Accantonare il sistema di governo “superpresidenziale”, rafforzare i poteri del Parlamento e ristabilire la Corte costituzionale: sono gli annunci che il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha fatto oggi al Majilis, la camera bassa del Paese centroasiatico, annunciando di fatto un ampio piano di riforme volto a rispondere alle nuove esigenze del Paese. Tokayev ha anche proposto di cambiare il sistema elettorale per passare a un sistema misto ma che tenda al proporzionale. “Occorre aumentare sensibilmente il ruolo del Parlamento riducendo progressivamente i poteri del Presidente”, ha detto Tokayev, secondo cui “la seconda questione è la riorganizzazione del ramo rappresentativo del governo. In questo modo rafforzeremo la posizione istituzionale del nostro Stato. In effetti, il ramo rappresentativo del governo nel nostro Paese dovrebbe essere forte. I deputati che hanno vinto il loro mandato di rappresentanza popolare hanno una grande responsabilità e devono partecipare attivamente allo sviluppo del nostro Paese", ha affermato il capo dello Stato kazakho. (segue) (Res)