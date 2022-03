Kazakhstan: Tokayev annuncia importanti riforme, ridurre poteri presidente per rafforzare ruolo Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Tokayev, inoltre, un sistema elettorale misto – che preveda una composizione del Parlamento eletta al 70 per cento su base proporzionale e al 30 per cento con il maggioritario – riflette al meglio le esigenze di tutti i cittadini. Questo modello, ha spiegato il presidente del Kakakhstan, sarà introdotto anche nel voto per le regionali e per le elezioni nelle principali città del Paese. "Per noi è molto importante tornare a questo metodo elettorale. Questo passaggio è un legittimo proseguimento della precedente decisione di ridurre la soglia per l'adesione dei partiti al Majilis e ai consigli regionali. Questo sistema crea un ambiente politico competitivo a livello locale. Inoltre, consentirà a nuove personalità di entrare in politica", ha affermato Tokayev. Inoltre, il capo dello Stato ha annunciato che lascerà l’incarico di presidente del partito di governo Amanat e che introdurrà un emendamento costituzionale che renda il capo dello Stato una figura indipendente e non più legata a uno schieramento politico. (segue) (Res)