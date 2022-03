Kazakhstan: Tokayev annuncia importanti riforme, ridurre poteri presidente per rafforzare ruolo Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a ristabilire le attività della Corte costituzionale, Tokayev ha annunciato anche diverse modifiche amministrative, fra cui la creazione di diverse nuove regioni ed entità locali. "Le mie iniziative odierne sono molto ampie e modificheranno in modo significativo il sistema politico e l'assetto amministrativo-territoriale del Paese. Per attuarle, sarà necessario apportare più di 30 emendamenti alla Costituzione. Sarà inoltre necessario adottare più di 20 leggi entro la fine dell'anno", ha affermato il presidente del Kazakhstan. Secondo Tokayev, lo sviluppo e l'adozione del disegno di legge è un compito difficile che richiederà molto tempo. "Pertanto, dovrebbe essere un tema trattato in modo molto responsabile”, ha affermato il capo dello Stato. (Res)