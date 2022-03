Russia: ministero Esteri, vogliamo aumentare cooperazione con Turchia in settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende aumentare la cooperazione con la Turchia nel settore energetico. Lo ha affermato questa mattina il direttore del Quarto dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Jurij Pilipson, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il diplomatico ha aggiunto che Mosca apprezza "la linea equilibrata dei partner turchi" che, a differenza di molti altri, non sono pronti a rinunciare ai propri interessi nazionali e "non soccombono a pressioni esterne". Inoltre Pilipson ha osservato come i progetti strategici nel settore del petrolio e del gas già realizzati tra Mosca ed Ankara stiano funzionando stabilmente, portando benefici, mentre l'attuazione degli impegni non ancora completati procede secondo i piani. Secondo Pilipson vi sono ampie opportunità di approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Turchia, non limitata al settore energetico, nonostante gli sconvolgimenti nell'economia mondiale, "ispirati artificialmente dai Paesi occidentali". (Rum)