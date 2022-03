Energia: Conte, favorevole a estrarre più gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che l'ex premier si aspetta ora dal governo, da qui al Consiglio dei ministri, è "un momento di confronto approfondito" per decidere come dislocare le risorse a disposizione. E torna a chiedere uno scostamento di bilancio: "La situazione è tale che uno scostamento appare inevitabile". Non solo. Occorre, dice, "trasferire risorse da settori che in questa fase di emergenza hanno conseguito guadagni extra, fuori dalla logica di mercato". Non una patrimoniale: "non diciamo sciocchezze. Non parliamo di patrimoniali, ma quelle risorse vanno date a famiglie e imprese. Che altrimenti non vanno avanti", ha concluso Conte. (Res)