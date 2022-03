Imprese: Sangalli (Confcommercio), subito nuovo deficit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Servono urgenti ristori per le imprese più colpite dal caro-energia. Imprese, non dimentichiamolo mai, spesso già duramente provate dalla pandemia", attacca in una intervista a "La Stampa" il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Che apprezza il nuovo pacchetto di misure annunciato dal governo, "ma l'intensità degli interventi non è certo sufficiente — sostiene —. Occorre fare davvero di più". Ed anche per questo chiede a Draghi di riavviare al più presto il dialogo sociale perché quello che si profila per la nostra economia è uno scenario "nero" con la crescita che frena bruscamente e l'inflazione che si impenna. "Non siamo certamente tra i nostalgici di una concertazione rituale — prosegue Sangalli —. Ma rispetto allo scenario che si prospetta ed alle sfide che comporta, servono certamente scelte impegnative e responsabilità condivise". Quindi "il governo deve mettere in campo un metodo di lavoro stabile e strutturato con le parti sociali. Perché c'è davvero tanto su cui confrontarsi e fare rapidamente. Anche per sostenere i consumi con riduzioni mirate del prelievo Iva". (segue) (Res)