Imprese: Sangalli (Confcommercio), subito nuovo deficit (3)

- Per il caro-gasolio "serve un credito d'imposta per compensare l'aumento del prezzo industriale del gasolio, che tanto colpisce l'autotrasporto. Ma anche Iva al 5 per cento per il metano per autotrazione e sterilizzazione dell'Iva sugli incrementi dei carburanti". "C'è bisogno - conclude Sangalli - di una politica energetica europea, di nuovi rigassificatori, di spingere la produzione nazionale di gas e dare impulso a rinnovabili e risparmio energetico. Ma occorre anche la riapertura temporanea delle centrali a carbone e sostenere la ricerca sul nucleare di nuova generazione. Oggi non possiamo più permetterci ostacoli ideologici che impediscono le scelte e tanto meno una burocrazia che blocca o dilata i tempi di realizzazione". (Res)