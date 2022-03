Imprese: Donnet (Generali), abbiamo sempre mantenuto le promesse con il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una frase che ho imparato dal mondo della riassicurazione, my word is my bond, la mia parola è il mio impegno. Sa che i contratti scritti in questo mondo non c'erano, bastava una stretta di mano". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Philippe Donnet, da sei anni amministratore delegato delle Generali, còrso ma con cittadinanza anche italiana, vive nel mondo delle polizze da quasi quarant'anni. Un gruppo che vuol dire oltre 700 miliardi di risparmio e polizze in gestione, 75 miliardi di raccolta premi e una presenza in 50 Paesi. L'unica vera multinazionale finanziaria che abbia il suo quartier generale in Italia, a Trieste. "Il mondo - osserva Donnet - sta attraversando una serie di sfide simultanee, veniamo da un lunghissimo periodo di tassi bassi, la pandemia, l'inflazione, con lo scoppio della guerra in Ucraina il clima di incertezza si è rafforzato ancora di più". Scenari che per un gruppo assicurativo sono un po' il cuore della propria attività: "Il lavoro che abbiamo realizzato in questi sei anni ci ha consentito, nel 2021, di raggiungere risultati eccellenti, i migliori della storia delle Generali. Il risultato di una squadra di manager, colleghi e 165 mila agenti nel mondo. Siamo rimasti focalizzati sul nostro mestiere, assicurare i danni, le polizze vita e costruire sempre più sinergie con l'asset management. Quando sono arrivato nove anni fa, tutti pensavano che i tassi sarebbero saliti". (segue) (Res)