Imprese: Donnet (Generali), abbiamo sempre mantenuto le promesse con il mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho vissuto quattro anni in Giappone - racconta - e quell'esperienza mi è stata molto utile, un Paese che convive con i tassi ai minimi da molti anni. Prima degli altri abbiamo cambiato il nostro business vita, con nuove soluzioni per i clienti riducendo l'assorbimento di capitale. E' da lì che cominciano i risultati di oggi". Utile di 2,8 miliardi, con un aumento del 63 per cento, dividendo a 1,07 euro per azione, raccolta premi in crescita del 6,4 per cento: "Ho fatto tutti i mestieri dell'assicurazione, dall'attuario al liquidatore di sinistri. Questo è servito. E qui alle Generali sono sempre rimasto colpito dal livello di expertise tecnica. Ma prima si lavorava come tanti silos separati, mancava una visione d'insieme. Diciamo così, ci vogliono visione e programmi concreti. In questo modo abbiamo raggiunto il miglior combined ratio del settore e un'eccellente marginalità sul Vita". "Molti consulenti - continua l'amministratore delegato - pensavano che tutto dovesse diventare solo digitale. Qui abbiamo fatto il contrario: la distribuzione agenziale è un asset. Abbiamo la convinzione che il business assicurativo sia un business di emozione, hai bisogno di parlare con qualcuno dei tuoi sogni, delle tue paure, delle tue ansie per il futuro. E' necessario combinare figure professionali molto competenti e utilizzo delle capacità digitali". (segue) (Res)