Imprese: Donnet (Generali), abbiamo sempre mantenuto le promesse con il mercato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase crescere è quasi un obbligo: "Serve strategia e disciplina. Abbiamo fatto oltre 30 acquisizioni, con pochi rischi di esecuzione. Ci sono Ceo che puntano su grandi operazioni da comunicare, per me conta la costanza tra quello che si dice e quello che si fa. Abbiamo realizzato gli obiettivi di due piani industriali. Dal 2016 il dividendo è sempre cresciuto, da 0,8o a 1,07 euro. Il mercato lo capisce e lo apprezza". Ma non tutti i soci la pensano così: "Diciamo che in questi sei anni ci siamo ricostruiti una grande credibilità sul mercato. Pur essendo un gruppo italiano, abbiamo multipli di valorizzazione vicini ad Allianz e più alti di Axa. Nonostante il rischio Italia. E per 24 trimestri consecutivi, nonostante il lockdown e la guerra, abbiamo dato i risultati attesi", ha concluso Donnet. (Res)