Ucraina: Zelensky, la guerra per la Russia finirà con vergogna, povertà e anni di isolamento

- La guerra in Ucraina si concluderà per la Russia con vergogna, povertà e anni di isolamento. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera, sottolineando che i cittadini russi saranno trattati in "modo disumano" da un "sistema repressivo molto brutale", proprio come "gli occupanti russi stanno trattando gli ucraini". "Voglio dirlo direttamente a tutti i funzionari russi. A tutti coloro che sono coinvolti nell'attuale governo: se rimani in carica, se non ti opponi alla guerra, la comunità internazionale ti priverà di tutto", ha aggiunto Zelensky. Inoltre il capo di Stato ucraino ha messo in guardia i cittadini russi che "lavorano per la propaganda" dal rischio di essere giudicati dai tribunali internazionali per aver promosso una guerra di aggressione e giustificato "crimini di guerra". (Kiu)